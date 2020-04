Moskva: uue koroonaviiruse vaktsiini testimine algab juunis

Asepeaminister Tatjana Golikova ütles president Vladimir Putinile, et vaktsiini katsetused hõlmavad 60 vabatahtlikku.

Golikova ütles, et valitsus eraldas kõik vajalikud ressursid vaktsiini väljatöötamise kiirendamiseks.

Viirusestatistikat pidava Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on Venemaal kinnitust leidnud 2777 inimese nakatumine koroonaviirusesse, COVID-19 on nõudnud 24 inimese elu. Tervenenuid on 190.