Skvernelis: Valgevene võib olla kontrolli alt väljas viirusekolle

«Olukord Valgevenes on tõesti murettekitav. Me näeme, et see võib olla ohjamatu, kontrolli alt väljas puhangukolle,» ütles ta pärast valitsuse istungit ajakirjanikele.

Skvernelis ütles, et Valgevene lennufirma Belavia jätkab liinilende Minskist Vilniusesse ning kahe riigi maapiiri ületavad «vähesed inimesed».

Leedu peaminister rõhutas, et kui Valgevene ei reageeri adekvaatselt koroonaviiruse kriisile, siis keelab Leedu sellised piiriületused.

«On vähesed inimesed (kes piiri ületavad), kuid ka see lõpeb. Me peame tugevdama piirivalvet, et hoida ära ebaseaduslikud ja loata piiriületamised,» sõnas Skvernelis.

«Need otsused on möödapääsmatud, kui me ei näe, et (Valgevene) riik tegelikult reageerib adekvaatselt olukorrale,» ütles ta.

Leedu valitsus otsustas kolmapäeval, et alates laupäevast on keelatud reisida laevade ja lennukitega. Keeld kehtib reisilendudele, välja arvatud Leedu transpordiohutusameti loal, millele peavad heakskiidu andma transpordi- ja välisministeerium. Kaubavedu lennukitega on endiselt lubatud.

Valgevene võimud on teatanud kahest COVID-19 seotud surmajuhtumist.

Valgevene tervishoiuministeerium on lõpetanud andmete edastamise tervenenute kohta, mistõttu on raske hinnata sealset olukorda.