CNN: USA-s suri ööpäevaga koroonaviiruse tõttu 917 inimest

CNN teatas varem, et kolmapäeval suri 869 inimest.

COVID-19 on nõudnud USA-s juba vähemalt 4745 inimese elu. Kõige rohkem kannatab viirusepandeemia käes New York, kus on kinnitust leidnud ligi 47 500 nakatumist ja registreeritud ligi 1400 surma.