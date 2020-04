Berliini linnaosavanem nakatus tahtlikult koroonaviirusesse

Rohelisi esindav poliitik rääkis RBB-le, kuidas ta immuunsuse saamise nimel koroonaviirusesse teadlikult nakatus. Otsust mõjutas ka see, et von Dassel ei soovinud üksi jätta oma tüdruksõpra, kes Šveitsi külastades nakatunud oli. Linnaosavanem sai haigusest üle kahe nädalaga ja loodab veel sel nädalal tööle naasta. Siiski tunnistas ta, et teda üllatas viiruse tõsidus.

«Ma olin arvatust kauem haige. Nakatusin peaaegu tahtlikult, et saada immuunsus. Mõtlesin, et olen kolm päeva veidi haige ja seejärel olen immuunne ega saa seda kellelegi edasi anda. Aga see oli palju hullem, kui ma ette kujutasin,» rääkis ta.

RBB uuris tema käest, kas ta ei arva, et on oma tegevusega halvaks eeskujuks, kuna läks vastuollu riiklike soovitustega, mille kohaselt tuleks end sotsiaalselt distantseerida, et vältida ülekoormuse tekitamist tervishoiusüsteemis. Sellele vastas von Dassel, et veetis 14 päeva karantiinis ja edaspidi on tal võimalik töötada ka olukorras, kus mõned teised kohaliku omavalitsuse töötajad on haigestunud.

Berliini Mitte linnaosas on seni pealinnas tuvastatud enim koroonaviirusesse nakatunuid, eilse seisuga oli neid 445. Samuti on seal kõrgeim arstiabi vajajate hulk.

Lisaks on võimud telefonitsi ühenduses veel tuhandete inimestega, uurides inimestelt, kas nad järgivad karantiinireegleid.