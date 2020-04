Prantsuse koduvägivalla ohvri päästab karantiini ajal apteegis lausutud salasõna

Kahe nädala kestel, mil Prantsusmaal on kehtinud koroonaviiruse puhangu tõttu range karantiin, on riigis kasvanud koduvägivallaga seotud väljakutsete hulk kolmandiku võrra, mistõttu on võimud otsustanud kaasa jõhkrutsemise käes kannatavatele naistele luua võimaluse teatada vägivallast apteekides spetsiaalset salasõna kasutades.