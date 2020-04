Koroonaviirus nõudis USAs kuuenädalase beebi elu

«Kuuenädalane laps toodi Hartfordi piirkonnas eelmise nädala lõpus teadvusetult haiglasse, teda ei õnnestunud elustada,» teatas eile Connecticuti kuberner Ned Lamont. «Proov kinnitas eile õhtul, et väikelaps oli Covid-19 positiivne. See on südantmurdev. Tegu oli ühe noorima Covid-19 komplikatsioonide tõttu kaotatud eluga.»

Kuberner rõhutas, et viirus ründab halastamatult kõige õrnemaid, ja palus inimestel kodus püsida. «Sinu enda ja teiste elud võivad otseses mõttes sellest sõltuda,» ütles Lamont.

Koroonaviirusest tingitud surmajuhtumite arv on USAs viimase kolme päevaga pea kahekordistunud. Praeguseks on elu kaotanud 5137 inimest, kinnitatud nakatumisi on 216 722.

Veel neli USA osariiki kehtestasid eile liikumispiirangud, see tähendab, et piirangud mõjutavad praeguseks 80 protsenti USA inimestest. Kuna 39 osariiki ja pealinn Washington D.C. on käskinud inimestel kodus püsida, siis ei ole president Donald Trumpi sõnul vaja välja anda üleriiklikku korraldust.

Riigipea ütles eilsel Valge Maja pressikonverentsil, et kaalub lendude lõpetamist koroonaviiruse kolletesse nagu New York, New Orleans ja Detroit. «Me kindlasti kaalume seda, aga seda tehes piiraksime sektorit, mis on hädavajalik,» sõnas Trump.