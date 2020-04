Soome kaitsepolitsei: terrorismioht on tõusnud

Ohutase pole muutunud võrreldes eelmise, 2017 a juunis avaldatud hinnanguga. Terrorismi tõkestamise jaoks oluliste isikute arv pole samuti oluliselt muutunud, olles eelmisel aasta umbes 390, märkis Supo ja lisas, et samas on nende isikute terrorismi toetav tegevus varasemaga võrreldes süvenenud.

Kaitsepolitsei hinnangul on rahvusvaheliste äärmuslike terrorirühmituste oht lääneriikides suurenenud, näiteks Islamiriik on oma territooriumi vähenemisest hoolimata jätkuvalt ohuks lääneriikidele ning nende sooviks on viia ellu terrorirünnakuid Euroopas. Ka paremäärmusliku terrorismi oht lääneriikides on tõusnud.