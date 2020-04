Kui veebruaris hakkas uude koroonaviirusesse nakatumine Lõuna-Koreas kiiresti kasvama, viisid puhangu jäljed peagi salapärase ususektini. Nüüdseks on selge, et Prantsusmaal pani viirusepommi tiksuma evangeelsete kristlaste suurkogunemine ning India puhangut seostatakse nii moslemite palveürituse kui ka viiruse reisilt kaasa toonud sikhi preestriga. Kuidas on nii paljudes paikades saanud jumala õnnistuse otsimisest saatuslik samm?