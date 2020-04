Mumbai võimud sulgesid koroonasurmade tõttu osa tuntud suurslummist

Seni on India suutnud suuresti vältida pandeemia levikut, kaugelt üle 1,3 miljardi inimesega riigis on tuvastatud 2300 nakkus- ja 56 surmajuhtu, selgub ametlikest andmetest.

Slummi 51-aastane elanik Mobinuddin Shaikh, kelle kodu on ühe ohvri omast kohe üle tee, ütles, et seni on inimesed India 21-päevast liikumiskeeldu täielikult eiranud, ent nüüd on maad võtmas paanika.