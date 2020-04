GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures 03.04.: Helsingi haiglad saavad ajutised surnukambrid

Soome

Kõige rohkem nakatumisi on registreeritud Helsingi ja Uusimaa piirkonnas - ühtekokku 1015. Kõige vähem teadaolevaid haigestumisi on Ida-Savo piirkonnas, ainult kolm. Enim on nakatunuid vanuserühmas 50 kuni 59 eluaastat (324 nakatunut), haigestunutest 51 protsenti on mehed ja 49 protsenti naised.

Laakso haigla peaarsti Laura Pikkaraise sõnul valmistati külmkambrid ette arvestusega, et surmade arv on koroonaviiruse epideemia ajal tavapärasest kõrgem. Lisaks on haigusepuhang lükanud edasi matusetalituste aega, mis tähendab, et surnukehasid on tervis kauem hoiustada.