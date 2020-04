ÜRO: sõjas riikide jaoks on hullem veel ees

«Kõige hullem on veel ees,» ütles Guterres, viidates konfliktist haaratud riikidele nagu Süüria, Liibüa ja Jeemen.

Guterresi sõnul on saavutatud teataval määral edu pärast tema 23. märtsi üleskutset kehtestada konfliktikolletes rahu, kuid mitmes riigis vägivald kestab, mis kahjustab riikide võimet panna paika kava koroonaviiruse vastaseks võitluseks.

«Tegemist on kiireloomulise vajadusega,» ütles Guterres pressikonverentsil.

«Viirus on näidanud, kui kiiresti suudab see liikuda üle piiride, laastada riike ja elusid kaosesse paisata.»

Konfliktide osapooled Kamerunis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Colombias, Liibüas, Myanmaris, Filipiinidel, Lõuna-Sudaanis, Sudaanis, Süürias, Ukrainas ja Jeemenis on väljendanud rahuüleskutsele toetust, sõnas Guterres.

«Kõige kriitilisemates situatsioonides pole me lahingutes vaibumist näinud ja mõned konfliktid on isegi intensiivsemaks läinud.»

«Meil on tarvis jõulisi diplomaatilisi jõupingutusi, et nende väljakutsetega toime tulla. Selleks, et vaigistada relvi, peame tõstma oma hääle rahu nimel,» ütles ta.