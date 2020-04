ÜRO prognoosib Ladina-Ameerikas suurt majanduslangust

"Me oleme kõige sügavama majanduslanguse alguses, mis regioonis tõenäoliselt kunagi olnud," ütles ÜRO Ladina-Ameerika ja Kariibi regiooni majanduskomisjoni juht Alicia Barcena.

Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikides on leidnud kinnitust üle 20 000 uue koroonaviiruse juhtumi, teatas uudisteagentuur AFP kolmapäeval, lähtudes Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja regiooni riikide ametlikest andmetest.

Regioonis on registreeritud 20 081 nakkusjuhtumit, COVID-19 on surmanud 537 inimest.

Kõige rohkem on viirusepandeemiast mõjutatud Brasiilia 5717 nakkusjuhtumi ja 201 surmaga. Ecuadoris on need näitajad vastavalt 2748 ja 93 ning Dominikaani Vabariigis 1284 ja 57.