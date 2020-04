USA valitsus soovitas ameeriklastel väljas nägu katta

«See on näo katmine. See võib olla sall. See võib olla midagi muud, mida saate kodus ise valmistada,» rääkis meer ajakirjanikele.

Linnapea pani samas südamele, et kaitsemaske ei peaks kasutama, sest need on vajalikud meditsiinitöötajatele.

Riigis on siiani jagatud nõuandeid, et nägu ei pea katma, kui ei ole just ise haigestunud ja see on kooskõlas ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ettekirjutustega. Samas on maailmas näo katmise ja maskide kasutamise kohta ka asjatundjate seas erinevaid arvamusi.