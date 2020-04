Kuuba arstid täidavad maailmas viirusega võideldes valitsuse rahakotti

Arste ja õdesid ühtviisi ekspluateeritud töölisteks ja kommunistliku ideoloogia mõjuagentideks sildistanud USA on viimasel ajal saavutanud rea omamoodi võite seoses asjaoluga, et Brasiilia, Ecuador ja Boliivia on tagasi saatnud tuhandeid selliseid töötajaid, kuna tavapäraselt Havannaga sõbralikes liitlassuhetes olnud vasakpoolsed valitsused on asendunud rohkem Washingtoni-sõbralikematega.

Koroonaviiruse pandeemia on toonud aga sedapuhku Kuuba meditsiinidiplomaatia jaoks kaasa ka tegelikult positiivseid uudiseid, kuna arstid on siirdunud uutele missioonidele, et võidelda COVID-19 viiruse vastu vähemalt 14 erinevas riigis, teiste seas ka Itaalias ja Hispaania-Prantsusmaa piiril asuvas Andorras. See aitab aga omakorda kaasa saareriigi maine tõusule üleilmse kriisi keskmes.

«Olen teadlik Ühendriikide seisukohast, ent me oleme suveräänne riik ja võime ise valida endale partnerid, kellega me koostööd teeme,» ütles Andorra välisminister María Ubach.

Kõige rängemalt räsitud Itaalia Lombardia maakonnas Crema linnas töötab 52 Kuuba arsti ja õde, kes on üles seadnud välihaigla 32 voodikohaga ning kus on hapnikumaskid ja lisaks veel kolm intensiivravi voodit.

«Tegemist on tugevalt sümboolse hetkega, sest Crema haigla on algusest saadik pidanud silmitsi seisma erakordselt keerulise olukorraga,» ütles maakonna tervisejuht Giulio Gallera välihaigla avamisel eelmisel nädalal. «Patsientide arv, kes on emos käinud ja jätkuvalt käivad, ning osakondades, on pannud meditsiinilise personali tõeliselt raskele proovile.»

Trumpi administratsioon on püüdnud nurjata seda Havanna sissetulekuallikat kui osa pikaajalisest kavast karmistada sanktsioone. Washington püüab jätkuvalt keelitada riike loobuma Kuuba meditsiinipersonaliga lepingute sõlmimisest, seda vaatamata pandeemiale, argumenteerides, et nende palk ja töötingimused ei vasta kaugeltki valdkonna standardeile.

«#Kuuba valitsus jätab endale enamiku palgast, mida arstid ja õed teenivad, teenides selle rahvusvahelistel meditsiinimissioonidel, kus nad on haavatavad jubedate töötingimuste tõttu,» säutsus välisministeerium eelmisel nädalal. «Riigid, mis taotlevad Kuuba abi #COVID-19 vastu võitluses, peaksid üksipulgi lahkama lepinguid ja lõpetama tööjõu väärkohtlemise.»

Kuubal on hetkel 67 riigis umbes 37 000 meditsiinitöötajat, neist enamik pikaajalistel missioonidel. Osa arstidest on saadetud teenima tasuta abimissioonidele, kuid paljud riigid maksavad seevastu Kuuba valitsusele otse nende teenuste eest. Osal juhtudest on rahvusvahelised tervishoiuorganisatsioonid kulud tasunud.

Hiljutiste välimissioonide käigus on Henry Reeve'i Brigaadist - mille asutas 2005. aastal riigi kauane diktaator Fidel Castro ning millele ta pani nime 19. sajandi ameerika vabatahtliku järgi, kes võitles Kuuba iseseisvussõjas Hispaania vastu - saadetud vähemalt 593 arsti Surinamesse, Jamaikale, Dominicale, Belizesse, Saint Vincent ja Grenadiinidele, Saint Kitts ja Nevisele, Venezuelasse ja Nicaraguasse. Osa neist on seeläbi kinnistamas juba olemasolevaid meditsiinilisi missioone.

Kõiki neid missioone seostatakse koroonaviiruse pandeemiaga, ehkki osas neist riikidest on tuvastatud nakkusjuhtumeid vaid käputäis. Ühtegi lepet ega missiooni rahastamise tingimusi ei ole avalikustatud.