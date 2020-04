USAs peatati kahe Kennedy suguvõsa kadunud liikme otsingud

«See oli keeruline juhtum, veelgi keerulisem oli otsus otsimise peatamise kohta,» ütles aktiivsete otsingute ülem Matthew Fine oma avalduses. «Meie meeskonnad ja partnerid tegid kõik võimaliku, et neid leida. Oleme otsimise ajal igal sammul perega ühenduses olnud ja meie mõtted on nendega täna õhtul.»

«Jagan sügavas kurbuses uudist, et minu armastatud tütar Maeve'i ja lapselapse Gideoni otsingud on päästmisest muutnud taastumiseks,» ütles Kathleen Kennedy Townsend oma avalduses. See tähendab, et nüüd peetakse Maeve'at ja Gideoni surnuteks.