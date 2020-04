Trudeau: Kanada ei karista USA-d kaitsemaskide ekspordikeelu eest

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles avalduses, et vestleb peatselt USA riigipeaga. Trudeau sõnul peavad Kanada ametnikud konstruktiivset arutelu oma USA ametivendadega.

Trump teatas reede õhtul, et N95 eksportimine peatatakse, selleks et neid jätkuks ameeriklastele.

Peaminister Trudeau lubas Trumpile öelda, et Kanada ja USA on selliselt teineteisega seotud, et tarneahelate katkemine kahjustaks mõlemat riiki.