Trump: koroonaviiruse puhangu raskemad nädalad USA-s on veel ees

«Kahjuks tuleb palju surma. Surma tuleb,» ütles Trump pressikonverentsil. Trumpiga koos olid briifingul asepresident Mike Pence ja viiruse rakkerühma koordinaator dr Deborah Birx ja dr Anthony Fauci.

Trumpi sõnul on esmatähtis, et haiglad kõikides osariikides oleksid varustatud hädavajalike vahenditega. Samas ütles president, et mõned osariigid on esitanud föderaalvõimudele ebavajalikult suuri palveid.

Louisiana osariigi ametnike sõnul ei jagu New Orleans'i linnas hingamisaparaate enam järgmise nädala alguses. New Yorgi kuberner on nõudnud hingamisaparaate juurde mitu päeva ja on süüdistanud valitsust ebapiisavas abis. New Yorki, kus on kinnitust saanud 113 700 juhtumit, on oodata 1100 hingamisaparaati Hiinast ja Oregoni osariigist läänekaldal.

Trump rõhutas samuti, et tahab astuda samme USA majanduse taastamiseks nii kiiresti kui võimalik. Varem sõnas president, et soovib avada ettevõtted lihavõttepühadeks 12. aprillil, kuid hiljem tunnistas, et see pole võimalik.

«Meil on tarvis viirusest nii kiiresti kui võimalik jagu saada... Me peame tagasi tööle saama,» ütles ta.

USA-s on nakkusjuhtumite arv ületanud 300 000. COVID-19 on Ühendriikides nõudnud üle 7000 inimelu. Enam kui 3500 nendest surmadest registreeriti New Yorgis.