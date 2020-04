Ecuadori asepresident vabandas tänavatele jäetud surnukehade pärast

Guayaquili linn on Ladina-Ameerikas viirusest kõige enam haaratud. Võimud korjasid nädala jooksul tänavatelt ja kodudest vähemalt 150 surnukeha, kuid ei ole teatanud, kui palju ohvritest olid viirusesse haigestunud.

Ecuadoris on registreeritud ligi 3500 koroonaviirusesse haigestumist, Covid-19-sse on surnud vähemalt 172 inimest. Valitsus on kehtestanud eriolukorra ja öise liikumiskeelu.