Prantsusmaa teatas 357 ööpäeva jooksul haiglas koroonaviirusse surnust

Haiglates üle Prantsusmaa viibib 28 891 inimest, mida on 748 võrra rohkem kui ööpäeva eest. Neist 6978 on intensiivravis ehk ööpäevaga on tõusnud 140 inimese võrra, mis on samuti viimaste päevade madalaim vastav näitaja.