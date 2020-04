Vanuatu valmistub võimsaima kategooria superorkaaniks

Saalomoni Saarte politsei ütles pühapäeva õhtul, et praamilt MV Taimareho merre lennanud viie reisija surnukeha on leitud ning et otsingud jätkuvad esmaspäeval. Praam oli teel pealinnast Honiarast Malaita saarele neljapäeval ning selle pardal viibis üle 700 inimese. Tegemist oli valitsuse evakuatsioonikavaga, mis on seotud koroonaviiruse leviku peatamise plaanidega.