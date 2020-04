New Yorgi loomaaia tiiger andis positiivse viiruseproovi

Bronxi loomaaias on lisaks positiivse proovi andnud nelja-aastasele Malaisia tiigrile Nadiale haigeks jäänud veel kuus tiigrit ja lõvi, kes arvatavasti said viiruse loomaaia töötajalt, kellel endal polnud sümptomid avaldunud, teatas loomaaed.

Esimesel loomal tekkisid haigusnähud 27. märtsil. Kõik kaslased tunnevad ennast suhteliselt hästi ning peaks loomaaia hinnangul paranema.

Haigestunud loomade seas on Nadia õde Azul, kaks Amuuri tiigrit ning kolm Aafrika lõvi, kellel tekkis kuiv köha. Lisaks kippusid mõned kaslased hingeldama ning kaotasid isu, rääkis Bronxi loomaaia peaveterinaar Paul Calle.

Seitse haigestunud kaslast elavad loomaaia kahes eri piirkonnas, kuid neil oli kokkupuuteid sama talitajaga.

Kaslastest ainsana tehti koroonaviiruse analüüs Nadiale, kuna ta oli muudeks uuringuteks juba uinutatud ning seega oli võimalik temalt proovi võtta.

Seitse haigestunud kaslast elavad loomaaia kahes eri piirkonnas, kuid neil oli kokkupuuteid sama talitajaga, kelle tervis on loomaaia teatel korras. Teistel Bronxi loomaias elavatel kaslastel pole haigustunnuseid avaldunud.

Nüüdsest kannavad kaslaste talitajad loomaaias nakkuse levikut takistavat rõivastust, nagu ka primaatide talitajad, kes on seda teinud juba aastaid, sest nende hoolealused on geneetiliselt inimestele lähedased ja seega haigustele vastuvõtlikumad.

Bronxi loomaaed on olnud külastajatele suletud alates 16. märtsist, kui uue koroonaviiruse puhang hakkas New Yorgis hoogu koguma.

Tiigri positiivne koroonaviiruse proov oli siiski loomaaia ametnikele suur üllatus. «Ma ei suutnud seda usukuda,» lausus asutuse direktor Jim Breheny.

Ta loodab, et avastus aitab kaasa Covid-19 põhjustava viiruse uurimisele maailmas. «Igasugused teadmised sellest, kuidas see levib, kuidas eri liigid sellele reageerivad, kogu see teadmine annab omal moel suurema teadmistebaasi inimestele,» selgitas Breheny.

Bronxi loomaaed New Yorgis. FOTO: Jim Fitzgerald / AP / Scanpix

Avastus tõstatab uusi küsimusi selle kohta, kuivõrd levib uus koroonaviirus loomadele. USA põllumajandusministeerium, mis kinnitas tiiger Nadia analüüsi tulemuse oma veterinaarlaboris, kinnitas, et USA lemmik- või kariloomade seas pole rohkem koroonaviirusega nakatumisi tuvastatud.

«Seni ei paista olevat mingeid tõendeid, et loomad suudavad levitada viirust inimestele või et nad võiks olla Ameerika Ühendriikides nakkusallikaks,» lausus ministeeriumis töötav loomaarst Jane Rooney uudisteagentuurile Associated Press.

USA põllumajandusministeerium ei soovita loomaedades elavate loomade ega sealsete töötajate laialdast testimist viiruse suhtes. Rooney sõnul on seni ministeeriumi laborites analüüsitud mõne üksiku looma viiruseproovi ning kõik teised peale tiiger Nadia proovi on osutunud negatiivseks.

Eksperdid on jätkuvalt veendunud, et uue koroonaviiruse pandeemia levib nakkuse kandumisega ühelt inimeselt teisele.

Seni on teada käputäis juhtumeid, kus nakatunud on koerad või kassid, kes on olnud haigestunud inimesega lähikontaktis, sealhulgas üks koer Hongkongis, kes andis positiivse koroonaviiruse proovi veebruaris ja märtsi alguses. Hongkongi põllumajandusvõimud jõudsid seisukohale, et kassid ja koerad ei anna viirust inimestele edasi, kuid võivad anda positiivse proovi, kui puutuvad kokku haigestunud omanikega.

Maailma Loomatervise Organisatsoon on püüdnud välja selgitada, kui vastuvõtlikud on eri loomaliigid uuele koroonaviirusele ning kuidas Covid-19 loomade hulgas levib.