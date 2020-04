Kui kaua suudavad eurooplased oodata veel luku taga viiruse taandumist?

Koroonaviiruse algkolde Wuhani elanikud peaks lõplikult luku tagant pääsema ülehomme, kui kaotatakse juba jaanuari lõpust kehtinud liikumispiirangud. Itaalias on inimestel olnud ligi kuu aega keelatud välja minna, ka mujal Euroopas on kehtinud sarnased ranged meetmed mitu nädalat. Mitmes riigis on võimud märganud inimeste kasvavat kalduvust reegleid rikkuda ning kerkinud on küsimus, kaua ollakse veel valmis taluma nelja seina vahel istumist?