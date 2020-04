Rwandas leiti 30 000 genotsiidiohvri säilmetega massihaud

Tegu on viimaste aastate märkimisväärseima leiuga 800 000 tutsi ja neid kaitsa püüdnud hutu elu nõudnud konflikti uurimises. Seni on massihauast kaevatud välja 50 inimese säilmed.

«Nüüd oleme silmitsi probleemiga, et paisus on vesi, aga me püüame seda kuivatada,» selgitas Associated Pressile genotsiidiohvreid ühendava organisatsiooni Ibuka tegevsekretär Naphtal Ahishakiye. Org, kust massihaud leiti, asub Ida-Rwandas pealinna Kigali lähistel.