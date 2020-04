Singapuri eduloo lõpp: koolid kinni, inimesed koju, võõrtöölised karantiini

Tellijale

«Reeglid on väga selged. Sa lähed välja ainult hädavajalikeks tegevusteks – tööks, mis on hädavajalik, süüa ostma, koos lähima pereliikmega sportima. Muudel puhkudel peale selle pead sa jääma koju,» lausus Wong.

Seni on Singapur paistnud maailmas silma ulatusliku koroonaviiruse testimisega, mida on võimaldatud kõigile elanikele, ning järjekindla nakkusahelate tuvastamise ja nakatunute karantiini panemisega, vahendas Austraalia telekanal 7 News.

Singapuri peaministri Lee Hsien Loongi sõnul tähendab see, et nende tõkestusmeetmed pole olnud piisavad. «See on kainestav uudis, aga me olime arvestanud selle võimalusega,» kirjutas ta eile Facebookis.