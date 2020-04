Saksamaa ja Norra lubavad ka pandeemia ajal tuhanded võõrtöölised põllule appi

Kahe Saksamaa ministri väljatöötatud erand hõlmab puu- ja köögiviljakasvatusettevõtetes töötavaid hooajatöölisi, kelle riiki lubamisest sõltub paljude Saksamaa ettevõtete suutlikkus saaki koristada, vahendas viisainfot jagav veebileht Geman Visa.

Saksamaa siseministeeriumi veebilehel avaldatud teate kohaselt saabus aasta algusest kuni sissesõidupiirangute kehtestamiseni riiki umbes 20 000 võõrtöölist ning mai lõpuks vajavad põllumajandusettevõtted umbes 100 000 hooajatöölist.

«Kitsalt piiritletud erand kehtib ainult rangetel tingimustel, mis on kooskõlastatud Robert Kochi instituudiga ning põllumeeste ühendustega, et tagada elanikkonna kaitse nakatumise eest. Välismaa hooajatööliste arv on piiratud vastavalt nende vajadusele,» seisis teates.

Märtsi lõpus teatas Saksamaa siseministeerium, et ei luba koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirkontrolli reeglite rakendamise tõttu enam riiki hooajatöölisi ega saagikoristajaid.

Seehofer rõhutas nüüd, et põllumajandusele tehtud erandi puhul on siiski leitud viis, kuidas korraga kaitsta rahva tervist ning tagada saagi koristamine.

Põllumajandusminister Klöckner omalt poolt kinnitas, et tegemist on pragmaatilise lahendusega, mis võtab arvesse kõigi osapoolte õigustatud muret.

«See on oluline ja hea uudis meie põllumeestele, sest saagikoristus ei oota, külvamist ei saa edasi lükata. Et pakkuda tarbijatele koroonaviiruse pandeemia ajal piisaval hulgal ja kõrge kvaliteediga kohaliku toitu, peavad põllumehed toetuma välismaalt pärit hooajatöölistele – tegu on oma valdkonna spetsialistidega,» toonitas Klöckner.

Saksamaa põllumajandusminister Julia Klöckner. FOTO: Thomas Imo / Imago Images / Photothek / Scanpix

Saksamaa kehtestatud reeglite kohaselt tohivad aprillis ja mais saabuvad võõrtöölised siseneda riiki ja sealt lahkuda ainult lennukiga, et vältida nakkusohtu mitu tundi kestva bussireis käigus läbi Euroopa. Tööliste saabumiseks sobivad lennujaamad määravad üheskoos politsei ja põllundusettevõtete ühendused.

Tööandjad peavad korraldama saabuvatele töötajatele tervisekontrolli, mille tulemused edastatakse kohalikule terviseametile. Lisaks peavad uued töötajad elama esimesel 14 päeval teistest töötajatest rangelt lahus.

Norra põllumajandus vajab oskustöölisi

Lisaks Saksamaale on teatanud ka Norra, et avab oma piirid Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riikidest pärit hooajatöötajatele, kes asuvad ametisse põllumajandus-, aiandus- ja metsandussektoris või toidutööstuses, teatas Norra valitsus oma veebilehel.

«Ma olen näinud kõvasti vaeva, et kehtestada neid reegleid. Kevad on kohe ukse ees ning nüüd on EEA riikide kodanikel, kellel on olemas töö Norra põllumajandussektoris, võimalik siia tulla ja tööle asuda,» lausus Norra põllumajandus- ja toiduminister Olaug Bollestad. «See muudatus on oluline tootjatele, kes kogevad praegusel kriitilisel ajal töökäte puudust.»

Kõik Norrasse sisenevad võõrtöölised peavad kehtestatud korra alusel jääma esialgu 14 päevaks karantiini.

Norra piiride sulgemine koroonaviiruse tõkestamiseks on jätnud eriti tõsisesse tööjõupuudusesse puu- ja köögiviljatootjad, kes vajavad tuhandeid hooajatöölisi.