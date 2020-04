Rootsi valitsus taotleb viirusega võitlemiseks erivolitusi

Rootsi ei ole kehtestanud viiruse leviku takistamiseks erakorralisi piiranguid nagu teised Euroopa riigid. Selle asemel on kutsutud kodanikke sotsiaalse distantsi juhiste järgimisel vastutustundlikkusele.

Valitsus on keelanud ka üle 50 inimese kogunemised ja vanadekodude külastamise.

«Rootsi ja maailm on koroonaviiruse tõttu silmitsi tõsise olukorraga,» ütles tervishoiuminister Lena Hallengren. «Me peame suutma kiiresti tegutseda, kui olukord seda nõuab. Lõpuks on asi inimeste elude kaitsmises.»

Eelnõu vajab enne jõustumist parlamendi heakskiitu ja see annaks valitsusele erivolitused kolmeks kuuks.

Opositsioonipoliitikud on seadusega seoses muret väljendanud. Mõõdukate liider Ulf Kristersson märkis, et valitsusel ei ole seni meetmete kehtestamisel viivitusi ette tulnud.

Ta lisas, et ettepanekus ei ole täpselt defineeritud, kuidas erivolitusi kasutada võib. Ta möönis, et kriisi ajal on vaja langetada otsuseid kiirelt, kuid samas peab meetmetel olema ka demokraatlik legitiimsus.