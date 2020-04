Norra valitsuse hinnangul on viirusepuhang saadud kontrolli alla

Viiruse edasikandumise näitaja - inimeste arv, keda iga viirusekandja nakatab - on langenud 0,7-le.

Märtsi keskpaigas, kui valitsus otsustas sulgeda avalikud kohad ning keelata spordi- ja kultuuriüritused, oli see 2,5.

«See tähendab, et me oleme saanud koroonaviiruse puhangu kontrolli alla,» ütles Hoie ajakirjanikele.

Ta lisas siiski, et viirusepuhangu kontrolli all hoidmiseks on vaja piirangud säilitada.