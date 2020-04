Koroonaviiruse diagnoosiga Briti peaminister viidi intensiivravisse

«Pärastlõuna jooksul on peaministri seisund halvenenud ja tema meditsiinimeeskonna soovitusel on ta viidud haigla intensiivraviosakonda,» ütles Downing Streeti pressiesindaja, kelle sõnul saab Johnson suurepärast ravi.

Kuigi täna õhtul toimunud pressikonverentsil kinnitas Briti välisminister Dominic Raab, et Johnson jätkab valitsuse juhtimist, on Downing Street nüüdseks teatanud, et vajadusel asendab peaministrit just Raab. The Guardiani teatel oli Johnson õhtul teadvusel ning ta toimetati intensiivraviosakonda ettevaatusabinõuna, et võimaldada vajaduse korral kiire ravi.

Johnsoni tervise halvenemise järel BBC vahendusel esinenud Raab kinnitas, et valitsus jätkab peaministri plaanide elluviimist ning sõnas, et valitsuses on tugev meeskonnavaim. Välisministri sõnul hoolitsetakse Johnsoni eest St. Thomase haiglas suurepäraselt.

Johnsonil diagnoositi kümne päeva eest koroonaviirus ja ta viidi eile õhtul haiglasse testimisele.

Peaminister ise oli varem edastanud, et on hoolimata viirusest heatujuline. «Peaministril oli Londoni St. Thomase haiglas mugav öö ja ta on heas tujus,» ütles valitsuse kõneisik päeval.