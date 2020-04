Austraalia ülemkohus mõistis pedofiilias süüdistatud kardinal Pelli õigeks

Tegemist on suure võiduga Pellile, kes on järjekindlalt oma süütust kinnitanud.

Pell, kes on omal ajal olnud ka paavsti valimise konklaavi liige, on kõrgeim katoliku kiriku ametnik, keda on kohus süüdi mõistnud lastevastases seksuaalses väärkohtlemises.