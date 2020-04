Päästelaev otsib 150 põgenikule turvalist sadamat

Sea Eye on ainus organisatsioon, mis koroonapandeemia ajal ikka veel põgenikke merelt päästab. Ühendus sai aga esmaspäeval Saksa siseministeeriumilt sõnumi, milles palutakse uusi reise mitte alustada ja juba merel olevad laevad tagasi kutsuda.

Itaalia ja Malta on juba Saksa välisministeeriumile teada adnud, et nad ei ole nõus päästetud inimesi vastu võtma isegi siis, kui teised Euroopa Liidu riigid on valmis nende jagamiseks.