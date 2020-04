USA president ähvardas kärpida WHO rahastamist

Trumpi sõnul on WHO olnud kallutatud Hiina suhtes ja tegutsenud kehvasti koroonaviiruse pandeemia ajal.

Trump ei täpsustanud ajakirjanikele koheselt, kui palju raha kinni hoitakse või millal see saab toimuma. USA on WHO suurim rahastaja.

«Kärbime jõuliselt seda raha, mida kasutame WHO jaoks,» ütles Trump igapäevasel koroonaviiruse pressikonverentsil.

Kui ajakirjanikud presidendil oma kavatsusi täpsustada palusid, siis Trump pehmendas oma seisukohti mõnevõrra.

«Ma ei ütle, et me seda teeme, aga me mõtleme selle peale,» sõnas president.

Trumpi sõnul on WHO programmid kasulikud, kuid organisatsioon on teinud liiga palju vigu.

President ründas juba varem päeval organisatsiooni sotsiaalmeedias.

«Nad paistavad olema kallutatud Hiina suunal. See ei ole õige. Õnneks ma hülgasin nende soovitused hiinlaste jaoks piirid lahti hoida juba alguses,» sõnas Trump.