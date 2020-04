Haritlased ja kunstnikud hoiatasid seoses pandeemiaga autoritaarsuse kasvu eest EL-is

«Mitte ainult tuhandeid koroonaviirusesse nakatunud eurooplasi ei tule praegu päästa. Veel üht patsienti ähvardab surm: tema nimi on Euroopa väärtused,» seisis pöördumises.

Koroonaviiruse pandeemia suuremõõtmelisus tähendab seda, et "selle vastu võitlemiseks rakendatud meetmed määravad liberaalse demokraatia, majanduse ja Euroopa lõimumise tuleviku", seisis kirjas.

Pöördumises, millele on alla kirjutanud üle 220 avaliku elu tegelase, kutsutakse toetama rahaliselt kõiki EL-i elanikke ja ettevõtteid, iseäranis väiksemaid ja keskmiseid firmasid.

Samuti kutsuti üles väljastama Euroopa võlakirju, et rahastada tervishoidu solidaarsust loova mehhanismina ning samuti kutsuti suurendama COVID-19 uuringute rahastamist. Mõned EL-i riigid on aga laenamise vastu kriisi lahendamise meetmena.

«Kriis on otsuste langetamise aeg. Ühest küljest võib see meid viia Euroopa Liidu langemiseni ja kaosesse ja autoritaarsusse,» hoiatati pöördumises. «Teisest küljest võib see olla võimalus vaadata üle sotsiaalne kokkulepe Euroopa ja selle kodanike vahel.»