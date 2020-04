«USA ja Hiina peavad tulema kokku ja võitlema selle ohtliku vaenlasega,» ütles WHO peadirektor Tedros Adhanoum Ghebreyesus virtuaalsel briifingul Genfis, seda pärast USA presidendi Donald Trumpi süüdistusi, et WHO on pandeemia ajal tegutsenud kehvasti ja on olnud Hiina suhtes kallutatud.