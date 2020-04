Trumpi hinnangul on USA viiruse leviku aeglustamisel graafikust ees

Trump ütles kolmapäeval igapäevasel pressikonverentsil, et tema arvates on Ühendriigid viiruse leviku aeglustamisel graafikust ees.

Uudistekanali CNN teatel avaldas Trump lootust, et isolatsioonimeetmed ja liikumispiirangud võidakse tühistada korraga kogu riigis.

Tõenäolisem on aga see, et avanemine leiab olukorra stabiliseerumisel aset piirkondade kaupa.