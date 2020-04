Uuring: kassid võivad haigestuda koroonaviirusesse

Väljaande Science võrgulehel avaldatud uuringust selgub, et lisaks kassidele on SARS-CoV-2 osas vastuvõtlikud ka tuhkrud. Koerad, kanad, sead ja pardid aga tõenäoliselt viirusega ei nakatu.

Uuringuga üritati välja selgitada, millised loomad on viirusele haavatavad, et neid oleks võimalik kasutada vaktsiinide arendamisel.

Arvatakse, et SARS-CoV-2 levis inimestele nahkhiirtelt. Kui jätta kõrvale mõned teated, et viirust on leitud kasside ja koerte kehalt, ei ole olnud tugevaid tõendeid, et lemmikloomad võiksid olla viirusekandjad.

Pühapäeval diagnoositi aga koroonaviirus New Yorgi Bronxi loomaaia tiigril, kellel tekkis kinnine köha ja söögiisu kadumine pärast kokkupuudet koroonaviiruse osas positiivse proovi andnud loomaaiatöötajaga.

Hiinas jaanuaris ja veebruaris läbi viidud uuringus leiti, et kaslased ja kärplased on viirusele väga vastuvõtlikud. Katsete raames üritasid teadlased loomi nina kaudu viirusega nakatada.

Teadlased avastasid ka, et kaslased võivad nakatada üksteist piisknakkuse teel. Nakatunud kassidel leiti viirust suust, ninast ja soolestikust. Viirusega kokku puutunud kassipoegadel olid kopsudes, ninas ja kurgus suured haiguskolded.

Tuhkrutel leiti viirust ülemistest hingamisteedest, kuid see ei põhjustanud neil raskeid haigussümptomeid.

Antikehadega tehtud katsed näitasid, et koerad ei nakatu nii tõenäoliselt viirusega, samuti ei leitud viiruse osas mingit märki sigadelt, kanadelt või partidelt.

«See on samal ajal huvitav ja mitte kuigi üllatav, sest algse SARSi epideemia ajal arvati, et tsiibeti kassid olid üks kanal, mille kaudu võis viirus inimestele levida,» lausus Bostoni haigla nakkushaiguste osakonna juhataja Daniel Kuritzkes.

«Kuid andmed annavad kinnitust soovitusele, et Covid-19 haigestunud inimesed peaksid hoidma kaugemale mitte ainult elukaaslastest vaid ka oma lemmikloomadest, et viirust oma lemmikutele, eriti kassidele või teistele kaslastele mitte edasi kanda,» lisas ta.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et teeb oma partneritega koostööd, et uurida lähemalt lemmikloomade rolli tervisekriisis.

Senistele andmetele tuginedes lausus WHO epidemioloog Maria Van Kerkhove: «Me ei usu, et nad mängivad rolli viiruse edasikandmisel, kuid me arvame, et nad võivad saada nakkuse nakatunud inimeselt.»