Viienda kategooria supertorm räsis Vaikse ookeani saareriike

Neljapäevaks oli Haroldist taas saanud viienda kategooria supertorm, hoolimata varasematest märkidest, et selle intensiivsus on vähenemas.

Tormi tuulekiiruseks on mõõdetud kuni 260 kilomeetrit tunnis. Mitmed piirkonnad Tongal on elektrita ja politsei teatel on see maatasa teinud vähemalt kolm turismikuurorti pealinnast Nuku'alofast põhjas.