Uuring: piirangud ei saa kaduda enne vaktsiini leidmist

Meditsiiniajakirjas Lancet avaldatud uuring tugineb Hiina epideemiakogemuse uurimisele. See näitab, et Hiina mandriosa suremusprotsent oli alla ühe protsendi juures palju madalam kui epideemia alguspunktis Hubei provintsis, kus suremusprotsent oli ligi kuus. See näitaja sõltus ka provintside majanduslikust jõukusest, mis on seotud arstiabi kättesaadavusega.