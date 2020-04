Veel 6,6 miljonit USA töölist taotlesid töötushüvitist

Alates märtsi keskpaigast on töö kaotanud pea 17 miljonit ameeriklast.

Programmi eesmärk on aidata ettevõtteid, majapidamisi ja kohalikke valitsusi, mida kimbutab viirusest tingitud majandusseisaku tõttu rahanappus.

«Föderaalreservi roll on pakkuda nii palju leevendust ja stabiilsust kui me sellel piiratud majandusaktiivsuse perioodil saame. Meie tänased meetmed aitavad tagada, et taastumine tuleb nii elav kui võimalik,» ütles USA keskpanga juht Jerome Powell.