Aafrikat ähvardavad koroonapandeemia kõrval uued tirtsuparved

«Tirtsud on need, millest kõik räägivad,» ütles Uganda põllumees Yoweri Aboket. «Kui nad sinu aeda maanduvad, on häving täielik. Paljud inimesed ütlevad, et tirtsud on palju hullemad kui koroonaviirus. On isegi neid, kes ei usu, et viirus siia jõuab.»