Jaapani olümpiaametnik: Tokyo mängud on kahtluse all ka 2021. aastal

Jaapanis oli juba arvatud, et viiruse suurem levik on suudetud ära hoida, kuid siis hakkas nakatumine sagenema.

«Ma ei usu, et keegi meist oskaks praegu öelda, kas see on võimalik järgmise aasta juuliks kontrolli alla saada või ei,» ütles mängude korralduskomitee juht Toshiro Muto pressikonverentsil. «Me ei ole olukorras, kus saaks anda selge vastuse.»