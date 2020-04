Venemaa algatab juurdluse Prahas maha võetud NL-i marssali kuju üle

Punaarmee marssali Ivan Konevi pronkskuju võeti Prahas maha eelmisel nädalal, et anda ruumi Teise maailmasõja mälestusmärgi püstitamiseks. Tšehhi võimude otsus vallandas oodatult Vene suursaatkonna terava protesti.

Praha linnaametnikud ütlesid, et kuju teisaldatakse ja viiakse uude kohta.

Nõukogude-aegsete kujude mahavõtmine varem Moskva mõjusfääris olnud ja nüüd Lääne poole kalduvates riikides ärritab sageli Venemaad, sest tegemist on nähtava märgiga nende mõjuvõimu kahanemisest.

Tšehhi minister vastas, et see pole võimalik, kuna kuju kuulub linnale.

Vene juurdluskomitee, mis uurib raskeid kuritegusid, teatas reedel, et on algatanud uurimise «Venemaa sõjalise au sümbolite rüvetamise» asjas. Sellised kuriteod on karistatavad rahatrahvi või üldkasuliku tööga.