Malaisia pikendas kehtestatud piiranguid kahe nädala võrra

Malaisias on viimastel andmetel koroonaviirusesse nakatunud 4346 ja surnud 70 inimest.

Malaisia saatis politseile toeks sõjaväe, et aidata jälgida koroonaviiruse tõttu kehtestatud karmidest piirangutest kinnipidamist.

Inimestel on palutud kodus olla ning enamik koolidest ja äridest on suletud. Inimestel on keelatud reisida välismaale ja välismaalastele keelatud riiki sisenemine.