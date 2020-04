USA president lubas WHO rahastamise kohta peatset avaldust

«Nagu teate oleme me andnud neile 500 miljonit dollarit aastas ja me räägime sellest täpsemalt järgmisel nädalal. Meil on selle kohta väga palju öelda,» ütles Trump Valges Majas pressikonverentsil.

USA on WHO suurim rahastaja.

Trump ähvardas teisipäeval, et kaalub WHO rahastamise kärpimist. USA presidendi sõnul on WHO olnud kallutatud Hiina suhtes ja tegutsenud kehvasti koroonaviiruse pandeemia ajal.