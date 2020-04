Apple ja Google teevad haruldast koostööd koroonaviiruse äpi juures

Ettevõtted teatasid, et tehnoloogia tuuakse välja mai keskpaigaks ning see rajaneb inimeste telefonides oleval Bluetooth liidesel, kirjutas ajakiri Politico. Sisuliselt aitab telefon tuvastada, kui inimesed on viibinud lähikontaktis inimestega, kel on tuvastatud koroonaviirus.

Lisandus pannakse toimima koos rakendustega, mille on tellinud või heaks kiitnud avalikud tervishoiuametid seadmetel, mis kasutavad operatsioonisüsteemidena Apple«i iOS või Google»i Androidi.

Lähikuudel on ettevõtetel kavas teha tehnoloogiale ka uuendus, mis liidaks uue tehnoloogia ka iOS ja Android operatsioonisüsteemidesse, mida kasutab 99 protsenti nutitelefonidest üle maailma.

Muutus kehtiks Google'i Android-süsteemidele, mis on välja lastud alates 2015. aasta lõpu seisuga.

Osa riike on juba praegu püüdnud kasutusele võtta niiöelda inimestevahelisi kokkupuuteid jälgivaid lahendusi, mis kasutaksid ära mobiiltelefoni asukohateavet või muud sarnase sisuga informatsiooni.

Selline lahendus on USA-s ja mujalgi tekitanud vastuseisu seoses võimalike privaatsusõiguste rikkumisega ning samuti on need Bluetooth-tehnoloogiast väiksema efektiivsusega. Singapur katsetas märtsis kokkupuuteid jälgivat rakendust, mis kasutab samuti Bluetooth-tehnoloogiat.

USA president Donald Trump tervitas gigantide avaldust mõõduka ettevaatlikkusega ning tõi välja, et see võib kodanike õigusi teatud kohtades riivata.

«See on väga huvitav, ent paljusid inimesi paneb see muretsema isikuvabaduste seisukohast,» ütles Trump ajakirjanikele Valges Majas reede pärastlõunal. «Me kavatseme seda uurida, väga tõsiselt uurida.»

Tervishoiuametnikud nõustuvad, et inimestevaheliste kokkupuudete jälgimine oleks hädavajalik riigi avamiseks.

USA haiguste kontrolli ja ennetuse keskuste (CDC) direktor Robert Redfield ütles, et tervishoiutöötajad vaevad laialdaselt inimkontaktide jälitamise võimaluste kasutuselevõttu, olgu see siis tehnoloogiapõhine või vanakooli epidemioloogilise uurimise põhine.