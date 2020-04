Türgi haigla näeb lootuskiirt 93-aastase viiruspatsiendi paranemises

Eaka naise paranemine on andnud tervishoiutöötajatele Istanbuli ülikooli Cerraphaşa-nimelise meditsiiniteaduskonna haiglas lootust, sest raskel kujul murrab haigus just vanemaealisi ning Türgi on üks riike, kus viirus teeb võrdlemisi karmi laastamistööd.

«See on paljulubav, sest sellises vanuses ja krooniliste haigustega patsiendid ei suuda enamasti paraneda, sest nad on kõige kõrgema riskiga COVID-19 puhul,» ütles peaarst Zekayi Kutlubay AFP-le. «Intensiivravist tervena omal jalal välja kõndinud 93-aastane naine on inspireeriv nii meie kõigi kui ka teiste temavanuste koroonaviiruse patsientide jaoks.»

Türgi kaguosa linnast Batmanist pärit põllupidaja Gündüz toodi haiglasse 31. märtsil seoses kõrge palaviku ja kõhuvaluga.

«Soovin kõigile kiiret paranemist,» ütles eakas naine, kui ta lapselaps teda haiglast lahkumisel abistas.

Türgis on registreeritud üle 47 000 COVID-19 juhtumi, mis paigutab selle suuremate nakkuspuhangutega riikide pingereas esikümne lõpuossa. Surmajuhtumeid on olnud üle tuhande ning haigus levib kiirelt.

Seni on Türgis koroonaviirusse surnud üks arst ning üle 600 tervishoiutöötaja on nakatunud.

«Kõik töötavad suure vaevaga, otsekui oleksid nad sõjas,» ütles Cerraphaşa-nimelise meditsiiniteaduskonna rektor Nuri Aydin AFP-le haiglas. «Õhkkond on siin selline, nagu poleks see töökoht, vaid lahinguväli.»

Türgi suurimas linnas Istanbulis elab umbes 15 miljonit inimest ning see on Väike-Aasia riigi viiruse epitsenter, kus on tuvastatud kaks kolmandikku nakkusjuhtumeist.

Cerraphaşa haigla arstid ravivad hetkel 210 patsienti, lisaks neile on eraldi 30 patsienti intensiivravis. Haiglakompleksi üks hoone on eraldatud vaid meditsiinitöötajate ravimiseks.

Paljud perekondadest eraldatud meditsiinitöötajad otsustavad püsida ühiselamutes või hotellis, et vältida viiruse levitamist oma lähedastele.

«Seda on raske sõnadesse panna. Nad annavad endast üliinimliku pingutuse,» ütles Aydin. «Tervishoiutöötajate antud panusele ei ole võimalik hinnalipikut külge panna. Nad teenindavad inimkonda.»

Cerraphaşas on enam kui 70 tervishoiutöötajat diagnoositud koroonaviirusega.

«Oleme unustanud iseenda, töötame päeval ja ööl meie patsientide paranemise nimel,» ütles abiprofessor İlker İnanç Balkan. «Iga tervenenud patsiendi järel tunneme endas suuremat motivatsiooni.»

Vaatamata tohutule survele, üllatasid kolleegid peaarst Kutlubayd ja korraldasid tema 50. sünnipäevaks üllatuspeo, pidades siiski kinni sotsiaalse distantseerimise reeglitest.