USA koroonasurmade arv ületas Itaalia

Baltimore'is paikneva kooli statistika kohaselt on viirus nõudnud vähemalt 18 860 inimese elu Ühendriikides, kus on tuvastatud ka enim COVID-19 nakkusjuhtumeid, 503 594.

Itaalias on registreeritud 18 849 surmajuhtumit, selgub uudisteagentuuri AFP arvepidamisest. Kuid samas tuleb meeles pidada, et oma 60 miljoni elanikuga Itaalia on Ühendriikide ligi 330-miljonilisest elanikkonnast üle viie korra väiksem.