ÜRO: Liibüa pealinnas Tripolis on miljonid inimesed veeta

Hillo sõnul langeb see «kohutav tegu» kokku ka voolukatkestustega, mis on seotud ühe teise vaidlusega.

Haftar ründas Tripolit mullu aprillis, et võtta see üle ÜRO tunnustatud valitsuse käest. Konfliktis on saanud surma sadu inimesi ning 150 000 inimest on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma.