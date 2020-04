Berlusconi pani oma luksusjahi müüki

Ajal, mil koroonaviiruse pandeemia tõttu on paljud jahid sunnitud sadamas seisma, ootab Itaalias Perini Navi laevatehases ehitatud 48-meetrine Morning Glory endale uut omanikku hinnasildiga 11 miljonit dollarit (10,1 miljonit eurot), kirjutas uudistekanal CNN reedel oma veebiküljel.

Morning Gloryt on aastate jooksul kõvasti uuendatud, sellele on toodud uued mootorid, generaatorid ning aluse kere on võõbatud tumesiniseks.