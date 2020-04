Rootsi peaminister: me ei olnud pandeemiaks valmis

Rootslased ei saa peaministri sõnul end lõdvaks lasta, sest olukord on endiselt tõsine. Löfven rõhutas kaasmaalastele, et nüüd tuleb mõelda mitte nädalates, vaid kuudes. Koroonakriis ei möödu kiiresti, vaid jätkub veel mõnda aega.

Valitsusjuht lausus SVT-le, et Rootsi valmisolek kriisiks ei olnud piisav.

Löfven rõhutas, et suurem osa rootslastest järgib ametiisikute nõuandeid ja hoiab teiste inimestega distantsi. Kuid osa mittte ja seetõttu peanb valitsus rakendama karme meetmeid. Näiteks sellised restoranid, kus kliendid ei hoia üksteise suhtes distantsi, suletakse, märkis ta.

Rootsis on laupäevase seisuga tuvastatud üle 10 100 nakkusjuhtumi. Viirusest tingitud haigusse on surnud 887 inimest, mis tähendab, et miljoni elaniku kohta tuleb surmajuhtumeid 88.