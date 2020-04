Meedia: Assange sai Ecuadori saatkonnas kahe poja isaks

48-aastane austraallane on väidetavalt Lõuna-Aafrika Vabariigi päritolu advokaadi Stella Morrise sünnitatud kahe- ja üheaastase poisi isa, vahendas Mail on Sunday.

Ajaleht avaldas artikli koos fotodega Assange'ist koos poistega ja usutluse Morrisega, kelle sõnul on nad armunud ja kavatsevad abielluda.

Ajaleht märkis, et sai paari kihlumisest 2017. aastal teada läinud nädalal kohtudokumentidega tutvudes.

Mail on Sunday kirjutas, et Morris otsustas avalikustada nende suhte ja poegade olemasolu, sest kardab koroonaviiruse tõttu Assange'i elu pärast, kui too Belmarshi vanglasse jääb.